「ウェイキーカップ・Ｇ１」（１日、多摩川）菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝が予選突破に望みをつないだ。３日目７Ｒではチルトを３にはねて、大外からシャープにまくり差して２着を確保。ズバ抜けた展示タイムをマークしたように伸びの良さが際立っていた。「夢と魔法にあふれた足。皆さんにはそれで理解してもらえると思う。あれだけ後ろから前に行っていたし、あふれていますよ」と満面の笑み。準優進出には