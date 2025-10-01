ダウンタウンの松本人志のＸが１日、動いた。松本自身のつぶやきではないが、ＦＡＮＹ公式アカウントをリポストしたもので、昨年１１月８日以来の投稿に、多くのコメントが寄せられた。松本のＸはＦＡＮＹ公式アカウントがこの日投稿した動画をリポスト。テレビのブラウン管で白黒の画像が数秒流れた後、砂嵐となり、最後に「２０２５・１１・１」と日付けが表示されている。３５秒の動画だった。これにファンは「待ってまし