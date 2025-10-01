日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）は１日、８月２日に後楽園ホールで行われたプロボクシング興行での試合中の事故で２選手が相次いで急性硬膜下血腫により死去した事案について、事故検証委員会から９月２０日に中間報告を受けたこと報告した。安河内剛本部事務局長が都内で取材に応じ、明らかにした。死亡事故の因果関係は特定されなかったが、２３年１２月に発生した穴口一輝さんのリング禍による死亡事故を受けて当時の