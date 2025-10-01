ENEOS野球部は田澤純一投手（39）が10月10日をもって退団することを発表した。05年から4年間在籍した後に、09年に米大リーグ挑戦。レッドソックスなどで活躍し、22年9月にENEOS野球部に再加入していた。、昨年7月に東京ドームで行われた第95回都市対抗野球大会では、第78回大会（2008年）以来、実に16年ぶりの登板。今月6日から等々力球場で行われる「JABA秋季神奈川県企業大会」が、退団前の最後の大会となる。田沢は08年12