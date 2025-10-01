医療事故調査制度について議論した厚労省の検討会＝1日午前、東京都港区患者の予期せぬ死亡原因を調べる医療事故調査制度について、厚生労働省は1日、事故の疑いのある事例を把握し、該当するかどうか判断する体制や工程を医療機関自らが定め、安全管理の指針に明記するよう義務付ける方針を固めた。遺族からの申し出に応じて検討する仕組みを整え、指針に盛り込むことも求める。調査制度は1日で創設から10年となった。調査制