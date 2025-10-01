第80回文化庁芸術祭オープニング公演のオペラ「ラ・ボエーム」を鑑賞するため、新国立劇場に到着された秋篠宮ご夫妻＝1日午後、東京都渋谷区（代表撮影）秋篠宮ご夫妻は1日、東京都渋谷区の新国立劇場を訪れ、第80回文化庁芸術祭オープニング公演のオペラを鑑賞された。演目はイタリアの作曲家プッチーニの「ラ・ボエーム」。19世紀のフランス・パリを舞台とする若き芸術家たちのラブストーリーに、ご夫妻は拍手を送った。文化