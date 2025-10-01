フジテレビの動画配信サービス・FODでは、三谷幸喜氏原作の短編小説『劇場ものがたり』の無料配信を、1日からスタートした。(C)三谷幸喜この作品は、きょう1日にフジテレビ系でスタートするドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜)の原作小説。ドラマの主題歌は、小説を音楽にするユニットYOASOBIがこの『劇場ものがたり』をもとに書き下ろした楽曲「劇上」。この小説のテーマである“この世