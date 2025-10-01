（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは１日、来季の新戦力として中部大３年のＭＦ樋口有斗（２０）＝１７４センチ、６５キロ＝の加入が内定したと発表した。埼玉県出身で今年２月にデンソーカップチャレンジの東海選抜に選出された。クラブを通じ、「これから世界と戦える選手となるために横浜Ｆ・マリノスで成長していく」とコメントした。