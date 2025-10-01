石破茂首相が2025年9月30日、韓国・釜山を訪問中、東京・JR新大久保駅で転落した人を助けようとして命を落とした韓国人留学生の墓に献花したとXで報告した。この投稿に対し、X上では称賛する声が集まっている。「こういう行動が日韓関係を改善していく」30日の投稿では、韓国人留学生のイ・スヒョンさんの墓参りをしたとし、「遺志を継いで日韓の架け橋として活動してくださっているシン・ユンチャンさん（イ・スヒョンさんのお母