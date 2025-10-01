岡山西警察署 1日午後、岡山市で大型トラックが電柱に衝突し、運転していた男性が意識不明の重体となっています。 警察によりますと、1日午後3時30分ごろ、岡山市北区白石西新町の県道で、大型トラックが電柱に衝突しました。この事故で大型トラックの前の部分が壊れ、運転手の男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。 警察が岡山市在住の60代の男性とみて身元を確認するとともに事故の原因を調べています。