元福岡放送アナウンサーで、たけし軍団・ガダルカナル・タカの妻でもあるタレントの橋本志穂が1日、父親が死去したことを明かした。自身のインスタグラムに家族写真などを掲載し「愛する父が永眠いたしました。」と報告した。 【写真】病床の父の記憶を呼び起こそうと過去の写真を見せる橋本 すでに母は2016年に死去している。橋本は「きっと母は『まだ来るな～』って言ってると思う。まだ83歳じゃない？私のゴ