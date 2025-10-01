女優の瀧内公美が1日、都内で行われた第38回東京国際映画祭ラインナップ発表会に参加。本映画祭でナビゲーターを務める瀧内は大役に「青天の霹靂でした」と感想を述べた。【写真】瀧内公美、美しさあふれる姿「第38回東京国際映画祭ラインナップ発表会」にて今年で第38回目を迎える東京国際映画祭（10月27日〜11月5日まで、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催）。瀧内は「デビュー当時からずっと足繫く通い続け