世界的人気を誇るプエルトリコ出身のラッパー、バッド・バニーが2026年のスーパーボウル・ハーフタイムショーでヘッドライナーを務めることが決定した。ジェイ・Zから電話で伝えられたというこの知らせを、彼は「ワークアウト中に受け取った」と明かしている。過去にはアメリカでの公演を避けていた彼が、ついに“世界最大の舞台”に立つこととなり、本人は「これは僕の人々、文化、そして歴史のため」と熱い思いを語った。【動