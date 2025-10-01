◆パ・リーグオリックス―西武（１日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手は左脇腹の違和感で緊急降板となった。２回に先頭のセデーニョへ２球目を投げた直後に、自身から一塁ベンチへ合図。権田と交代し、現時点ではアイシングなどで経過を見ている。来日２年目の今季も開幕からローテーションを守り、５勝を挙げている右腕。離脱となれば先発要員を欠くことにもなり、ＣＳ突破を目指すチームにと