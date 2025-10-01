◆パ・リーグオリックス―西武（１日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が緊急降板した。初回を３者凡退で立ち上がり、２回に先頭のセデーニョへ２球目を投げた直後に一塁ベンチへ合図。何らかのアクシデントが発生したもようで、わずか１５球で権田と交代した。来日２年目の今季は２３試合に登板し、５勝（８敗）を挙げている右腕。貴重な先発要員だけに、ＣＳへ向けて軽症であることを祈るばか