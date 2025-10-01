YouTube動画「【ゲーム依存】時間の約束を守れない子供に親はどう対応すべき？３つのポイント」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、ゲーム時間の約束を守れない子供への具体的な対応法について語った。道山氏は元教師としての経験を生かし、視聴者から寄せられた「ゲーム好きな11歳の息子が、時間を決めても約束を守れず、依存症にならないか不安」という相談に丁寧にアドバイスを送った。