◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）巨人は山崎伊織投手がレギュラーシーズン最終戦に今季初出場で初スタメンの山瀬慎之助捕手とのバッテリーで先発。初回、先頭の岡林勇希外野手に右前打されたが後続を抑え、２回まで投げ２安打無失点、調整登板で２６球で降板した。