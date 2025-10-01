石破首相が１日、就任から１年を迎えた。在職日数は３６６日となり、福田康夫元首相の３６５日を超えた。戦後に就任した歴代首相３６人の中で、菅義偉元首相の３８４日に次ぎ、通算で２５番目の長さとなった。首相は９月３０日、１年間を振り返り、「内閣として本当に誠心誠意、全力を尽くしてきた。評価は次の時代の方々がするものだ」と記者団に語っていた。