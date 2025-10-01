9月30日の中日戦で日米通算200勝を達成した田中将大投手が、試合後に会見を開き、プロキャリアをスタートさせた古巣・楽天時代について振り返りました。特に東日本大震災が起きた2011年は選手自身もその家族も被災し、「非常にあの年はいろいろと難しかった」と明かしました。それでも球場に足を運んで声援をくれるファンの姿が印象深く「本当に皆さんが『ありがとう、ありがとう』と言っていただけて。いろんなところで声もかけて