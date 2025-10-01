イギリスのアン王女がウクライナを電撃訪問し、ロシア軍の攻撃で命を奪われた子どもたちの慰霊碑などを訪問しました。ゼレンスキー大統領の妻、オレナ夫人は1日、自身のSNSでアン王女が首都キーウを訪れたことを明らかにしました。オレナ夫人によりますとウクライナではロシア軍の攻撃でこれまでに657人の子どもが死亡しました。アン王女は子どもたちの慰霊碑でクマのぬいぐるみを手向けて追悼したほか、戦争で被害を受けた子ども