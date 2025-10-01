岐阜県各務原市で特急列車とキャリアカーが衝突しました。乗客がけがをしています。 【写真を見る】【速報】JR高山線 特急列車が踏切内に立往生していたキャリアカーと衝突 乗客少なくとも19人がケガか 岐阜・各務原市 警察などによりますときょう午後4時40分頃、各務原市内の踏切で高山線の特急「ひだ」が立ち往生していたキャリアカーに衝突しました。 この事故で少なくとも19人が、窓ガラスの破片で顔を切