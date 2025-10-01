少子高齢化の今、中小企業の経営者も高齢化が進んでいて、将来の存続に課題や悩みを抱える企業が多くなっています。東京商工リサーチによりますと後継者がいなくて倒産した企業は全国で増加傾向にあり、2025年に入って6月までの半年間に全国で230社、石川県内では3社でした。こうした中、後継者不在で休廃業の危機にある中小企業や個人事業主と全国の後継候補をつなぐサービスが小松市で行われているということで取材に行ってきま