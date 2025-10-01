閉幕まで2週間を切るなか、連日多くの来場者でにぎわいをみせる大阪・関西万博。万博会場のシンボル「大屋根リング」の木材が、石川県珠洲市で復興公営住宅などの事業に活用されることになりました。1周2キロ、高さ最大20メートルの大屋根リングは、世界最大の木造建築物としてギネス世界記録に認定されています。使用された木材は2万7000立方メートルで、25メートルプールおよそ70杯分です。13日の閉幕後は、一部を除いて解体され