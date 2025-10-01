前田投手は日本球界復帰を視野に入れている(C)Getty Imagesドジャースは現地9月30日に本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）初戦に10−5と快勝。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平が先頭打者アーチを含む自身発のポストシーズン1試合2発を放つなど、チームを勢いづけた。【動画】メジャーで異彩を放つスライダー！ 前田健太の奪三振シーンまたNHKで放送された同試合でゲスト解説を務めたのは、今季限りで