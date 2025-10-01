不安なリリーフ陣を起用するロバーツ監督に怒りの矛先が向けられた(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月30日、ポストシーズン初戦となるレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に10−5で大勝。しかし、終盤の8回にリリーフ陣が3失点で、デーブ・ロバーツ監督がブーイングを浴びる場面もあった。【動画】勢いが止まらない！大谷がPS初戦で圧巻の2発目のアーチをかけたシーン米メディア『ClutchPoints』は、これを受け「ポス