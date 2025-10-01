◇セ・リーグ巨人―中日（2025年10月1日東京D）巨人の戸郷翔征投手（25）が1日の中日戦（東京D）で3回から2番手としてマウンドへ。5年ぶり3度目のリリーフ登板を果たした。2年連続で開幕投手を務めた戸郷だが、ここまで7勝9敗、防御率4.25。前回登板した9月23日の広島戦（マツダ）では初回、2回と2イニング連続で2点を失って4回5安打4失点KOされ、自己ワーストを更新するシーズン9敗目を喫していた。なお、戸郷のリ