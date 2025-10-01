◇セ・リーグ巨人―中日（2025年10月1日東京D）巨人の5年目右腕・山崎伊織投手（26）が1日の中日戦（東京D）で今季25度目の先発登板。今季初の中4日で2回2安打無失点と好投してレギュラーシーズン最終登板を締めくくり、11日から始まるDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（横浜）を前に不安を吹き飛ばした。前回登板した9月26日のDeNA戦（横浜）では、カード別最多の通算14勝（4敗）を挙げている得