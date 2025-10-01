郵便配達員の不適切な点呼の問題で、国土交通省は全国111の郵便局で軽自動車の一部を使用停止処分としました。広島では2つの郵便局が対象となっています。広島で処分の対象となったのは、尾道郵便局と福山市の神辺郵便局です。この問題は日本郵便で、配達員の飲酒の有無などを確認する点呼が適切に行われていなかったものです。国土交通省は点呼の未実施や記録の改ざんが確認されたとして1日、全国111の郵便局で処分実施を通知しま