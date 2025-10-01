10月1日から一定の年収を超える75歳以上の後期高齢者は、医療費の窓口負担が増える。【映像】医療費の窓口負担…所得ごとの割合は？厚労省は3年前、現役世代の負担を抑え全世代に対応した社会保障制度にすべく改革を行った。75歳以上の人について医療費の窓口負担を原則1割だったところ、単身で年収200万円以上、複数人の世帯で年収320万円以上の人は2割負担とした。一方、負担増を1カ月3000円までに抑える緩和措置を行って