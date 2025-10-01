キリンビールは、ノンアルコール･ビールテイスト飲料の新ブランド「キリン本格醸造ノンアルコール ラガーゼロ」(350･缶)を9月30日に全国で発売した。同社史上「最もビールに近い味のノンアルコール」とする。店頭価格は「グリーンズフリー」より少し高めの181円前後(税込)となる見込み。25年9〜12月の販売目標は約50万ケース(大瓶換算)。「ノンアルコール･ビールテイスト飲料を“事情がある時に仕方なく飲むもの”から“生活を豊か