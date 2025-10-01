省エネに欠かせない「パワー半導体」の製造拠点となる新たな工場が熊本県菊池市に完成しました。 【写真を見る】三菱電機省エネ不可欠のパワー半導体「SiC８インチ」新工場棟竣工式 三菱電機 半導体・デバイス事業本部 竹見政義本部長「私どもの作り出すSiCの半導体を使って、地域経済の活性化を図るとともに、地域環境の共生に貢献したい」 三菱電機の新たな工場棟で製造するのは、パワー半導体の基板とな