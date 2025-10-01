柏戦に向けて調整する横浜Ｍの喜田（右）＝Ｆ・マリノススポーツパーク（木田亜紀彦写す）経営再建中の親会社・日産自動車のクラブ運営撤退報道を受け、Ｊ１横浜ＭのＭＦ喜田拓也（３１）が１日の練習後に取材に応じた。横浜市出身で小学生時代からマリノスの育成組織でプレーしてきたキャプテンは、「（報道について）僕の口から言えることは何もない。柏戦に絶対に勝つ。クラブに誇りを持って戦う。それだけです」と語るにと