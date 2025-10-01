市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす2日からの天気のポイントです。 小野：あす2日から5日・日曜日まで、おおむね、晴れの天気が続くでしょう。そして、この先も、平年より気温の高い状態は続く見込みです。2日朝9時の予想天気図です。 小野：石川県内は、高気圧に覆われます。明け方まで雨の残る所もありますが、次第に晴れてくるでしょう。気象