【モデルプレス＝2025/10/01】歌手の氷川きよしが1日、自身のInstagramストーリーズを更新。金髪にイメージチェンジした姿を公開した。【写真】氷川きよし、“ほぼ金髪”にイメチェン◆氷川きよし、金髪イメチェン披露氷川は「ほぼ金髪にしました」とコメントし、落ち着いた茶髪から明るいトーンにイメージチェンジした姿がを披露した。これまでとは大きく印象が異なる仕上がりとなっている。◆氷川きよしの“ほぼ金髪”イメチェン