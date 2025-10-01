東方神起のユンホが、圧巻のスタイルを披露した。【写真】「惚れてしまう」ユンホの“美スタイル”9月30日、東方神起の公式インスタグラムが更新され、ユンホが出演するYouTubeコンテンツ「ユノ・ユンホの非公式スケジュール」のオフショットが公開された。写真には、ファンが作った図書館を訪れたユンホの姿が収められている。白のロゴTシャツにデニムパンツというシンプルな装いながら、持ち前のモデル級のスタイルを際立たせ、