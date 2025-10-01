日本では桜咲く4月が新学年のスタートだが、ロンドンの新学年は9月1日に始まる。ハリー・ポッターやファンタスティック・ビーストシリーズの舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター」(以下、スタジオツアー東京)では、その新学年スタートを祝う特別イベント「バック・トゥ・ホグワーツ」を2025年9月1日に開催した。【写真】1日限定！西武鉄道池袋駅がキングス・クロス