中国国家外貨管理局。（北京＝新華社記者／劉開雄）【新華社北京10月1日】中国国家外貨管理局が9月30日に発表した2025年1〜6月の経常収支は2兆1126億元（1元＝約21円）の黒字で、資本・金融収支は1兆9936億元の赤字となった。ドル換算では、経常収支は2941億ドル（1ドル＝約147円）の黒字、資本・金融収支は2776億ドルの赤字だった。