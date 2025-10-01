◇セ・リーグヤクルトーDeNA（2025年10月1日横浜）ヤクルトのドラフト4位新人・田中陽翔内野手（19＝健大高崎）がプロ初安打初打点をマークした。「8番・遊撃」で初のスタメン出場。0―3の2回1死満塁で、DeNA・バウアーの高めに浮いたカットボールを思い切り振り抜き、右翼線への2点二塁打を放った。7月に初の1軍昇格した際は2打席連続で見逃し三振。健大高崎では3年春の選抜で全国制覇した際のレギュラー。将来の期待