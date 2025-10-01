警察署内で伏し目がちに歩く男。76歳の女性を刃物で刺して殺害しようとした疑いで現行犯逮捕された職業不詳・桑野浩太容疑者（40）です。現場は東京・町田市のマンション。9月30日午後7時すぎ、女性は外階段の1階から2階あたりで刺されました。現場近くにいた人：すごい叫び声が聞こえたんで「早く早く」って言う声が聞こえて、警察官が「もう呼んでいます」ってなって救急車が来て運ばれたっていう感じ。刺されたのは、現場となっ