「一般戦」（１日、平和島）渡部悟（３７）＝大阪・１０５期・Ｂ１＝が１日の初日３Ｒで１着。３コースまくりを決めて「予選３日間のシリーズで白星発進は大きいですね。展開もあったと思うけど、勝てて良かった」と笑みをこぼした。仕上がりに関しては「かなり乗りやすいし、自分が好きなターン回りになっています」と早くも納得の表情。「伸びは岡さんに行かれたけど、そこも人並みはあると思う。この状態を崩さずに行きた