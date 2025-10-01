香りを日常に取り入れたい方に朗報です。ウエニ貿易が展開する「Samourai（サムライ）」と「Samourai woman（サムライウーマン）」から、新作フレグランスミストが2025年10月1日(水)に登場します。人気香水の香りをベースにしながら、もっと軽やかに、もっと身近に楽しめるのが魅力♡髪やボディに纏えば、ふんわり優しく広がる香りが日常を彩ります。 サムライ ナイトライトの香り 価格：150mL・715円(税込)