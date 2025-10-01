アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」（通称キラフォレ）公式アカウントが1日までにX（旧ツイッター）を更新。メンバーの小織りあがひき逃げ被害に遭ったことを報告した。公式アカウントでは「『お知らせ』本日未明、小織りあがひき逃げ事故に遭い、現在警察で現場検証中です。幸い大きな怪我はありませんが、打撲の可能性があるため、本人の判断によりライブ出演を見合わせる場合がございます。ご理解のほど、よろしくお願