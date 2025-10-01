経済学者の成田悠輔氏（39）が1日、東京ビッグサイトで行われた、日本メガネベストドレッサー賞2025に登場した。右は丸、左は四角と左右で形が異なるフレームのメガネがトレードマークである。経済界部門での受賞を受けて「ありがとうございます。今日の会は何の会かと聞いたら『（政界部門で受賞の）石破総理が辞任するのをお祝いする会』と風のうわさで聞いた。総理が（今日）いらっしゃらないと。安心しています」と冗談交じり