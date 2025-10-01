タレント若槻千夏（41）が30日スタートのテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。LINEのアイコンについて語った。「LINEアイコンでわかる心理テスト」で、若槻は自身のアイコンを「上の子がちっちゃい時に描いたキャラクター、写真に撮って、それをアイコンにしています」と明かした。そして「自分は何とも思われたくないんですよ、アイコンで。とやかく思われたくないから、絵もモノクロなの。