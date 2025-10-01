きょう10月1日は国慶節の連休初日にあたり、全国の鉄道では旅客輸送のピークを迎えました。最新の統計によりますと、鉄道上海駅（上海駅、上海南駅、上海虹橋駅、上海西駅、南翔北駅、安亭北駅、安亭西駅、松江駅、松江南駅、金山北駅を管轄）は、連休期間中にのべ625万人の旅客を輸送する見込みで、1日あたりの旅客数は52万人を超え、前年同期比で14．23％の増加となっています。9月29日から、上海の主要各駅はすでに高い稼働状態