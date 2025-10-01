ルビオ米国務長官は、現地時間9月30日、中国の国慶節にあわせて国務省のホームページに短い声明を発表しました。声明の中でルビオ国務長官は、「アメリカ合衆国を代表して、中華人民共和国の成立76周年を祝福するとともに、中国人民の健康と幸福、繁栄、調和を願う」と述べました。2024年10月2日には、当時の米ブリンケン国務長官も、中華人民共和国の成立75周年に際して祝意を表明していました。その際の声明では、「米国は、国際