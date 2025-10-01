文部科学省は小学6年生と中学3年生を対象に行った全国学力・学習状況調査の都道府県別の結果を公表しました。県内では小学6年生の理科の平均正答率が全体で3番目に高い水準になりました。全国学力・学習状況調査いわゆる「全国学力テスト」は全国の小学6年生と中学3年生を対象に2025年4月に行われ、県内の公立学校では2万5000人余りが試験に臨みました。県内の小学6年生の科目ごとの平均正答率を見てみます。国語は、全国平