鹿児島市の70代の女性から現金約2400万円をだまし取ったとしてベトナム国籍の男(34)が逮捕されました。事件を巡っては受け子とみられるマレーシア国籍の男(26)がすでに逮捕されていて、警察は他にも複数の人物が関与しているとみて捜査を進めています。詐欺の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で大阪府の会社役員タ ヴァン ヒエン容疑者(34)です。警察よりますとヒエン容疑者は2025年3月中旬から下旬にかけて、複数