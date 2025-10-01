大谷がポストシーズン初の1試合2本塁打をマーク【MLB】ドジャース 10ー5 レッズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は30日（日本時間10月1日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦に「1番・指名打者」で出場し、初回の第1打席に続き、6回の第4打席でこの試合2本目の本塁打を放った。ポストシーズン初の1試合2発は、対戦相手ではない番記者までもがSNSで反応するほど強烈なインパ