ここからは、「青春！未来へのパスポート」。県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート九里学園ダンス部ぶつかり合うたびに深めてきた強い絆部員みんなで作り上げる作品の舞台裏に密着！（山形） 先月、３年生が引退公演を終えたばかりの九里学園ダンス部。部員みんなで作り上げる作品の舞台裏に密着しました。